Başiskele’de temizlik çalışmaları

Başiskele Belediyesi, ilçedeki temizlik ve evsel atık ile geri dönüşüm konteynerlerinin bakım onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Evsel atık ve geri dönüşüm konteynerleri düzenli olarak çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte araçlarıyla yıkanıp sterilizasyon işleminden geçirilirken, bir yandan da eskimiş ve yıpranmış konteynerler mobil ekiplerce yerinde tamir ediliyor. Paslanmış boyası dökülmüş konteynerler yeniden boyanıyor, tekerlekleri tamir ediliyor ve estetik bir görünüm kazandırılıyor. Konteynerlerin bakımlarını ve yıkama işlemlerini bulundukları yerde gerçekleştiren ekipler, ayrıca trafik için tehlike arz etmemesi adına konteynerleri oluşturulan cep alanlarına yerleştiriyor.