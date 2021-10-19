Başiskele’de ücretsiz müzik okulları yeniden başlıyor

Başiskele Belediyesi, birbirinden farklı müzik branşlarında 7 yaşından 30 yaş üstüne kadar tüm genç ve çocuklara hitap edecek ücretsiz müzik eğitimlerine yeniden başlıyor.

Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ilk kez yaz aylarında gerçekleştirilen ücretsiz müzik okulları kış aylarında da devam edecek. Başiskele’de çocuk ve gençleri sanatsal ve kültürel aktivitelere yönlendirmek, müzik becerilerini gün yüzüne çıkarmak için açılacak olan müzik okullarına başvurular başladı.

9 dalda müzik eğitimi verilecek

Geçen yaz aylarında ilk kez yapılan ve gençler tarafından yoğun talep ve beğeni toplayan kurslar kış aylarında da devam edecek. Altınkent Mahallesi 29 Ekim Caddesi üzerindeki Altınkent Gençlik Merkezi’nde verilecek olan müzik eğitimlerinde geleceğin müzisyenlerine şan eğitimi, gitar, bağlama, piyano, çocuk korosu, gençlik korosu, çok sesli koro, orkestra gibi çeşitli müzik dallarında eğitimler verilecek. Başiskele’de ikamet eden müzik yeteneği olan çocukların ve gençlerin başvurabileceği ücretsiz müzik okullarında 6 ayrı yaş grubunda eğitimler verilecek.

Müzik eğitim grupları ve dalları şöyle:

"Piyano 9-14 yaş, gitar 10-30 yaş, bağlama 10-30 yaş, 30 yaş üstü bağlama, orkestra 14-30 yaş, çocuk korosu 7-13 yaş, çok sesli koro 14-30 yaş, gençlik korosu 14- 30 yaş, şan eğitimi 16-30 yaş"

Son başvuru 25 Ekim

Başiskele Belediyesi’nin gençlere yönelik hazırlanan ve tasarlanan Genc-i Âlâ web sitesi https://genciala.basiskele.bel.tr ‘den başvurular online olarak alınacak. İlk başvuruların 18 Ekim’den itibaren alındığı müzik okullarına son başvuru tarihi 25 Ekim Pazartesi günü olarak belirlendi. Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla kontenjan sayısının sınırlı tutulduğu müzik okullarında eğitimler, başvuruların sona ermesi, plan ve programların hazırlanmasından sonra başlayacak.