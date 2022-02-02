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Başiskele’de üstyapı çalışmaları sürüyor

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Başiskele’de başlatılan üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Başiskele’de üstyapı çalışmaları sürüyor
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Başiskele’de başlatılan üstyapı çalışmaları devam ediyor.

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Geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışı dolayısıyla karla mücadele çalışmalarına yoğunlaşan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine yeniden çıkması ve elverişli hava koşullarının oluşmasıyla yeniden üstyapı çalışmalarına başladı. Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak vatandaşların talepleri ve programlar çerçevesinde Şehitekrem Mahallesi Özbak Sokak’ta yeni imar yolu açımı, Fatih Mahallesi Ocak Sokak ve Vezirçiftliği Mahallesi Ülgen Sokak’ta yol dolgusu işlerini gerçekleştirdi.

Başiskele’nin her bir mahallesinde araç sürücülerinin ve yayaların güvenle ve konforla ulaşım sağlamaları için çalışan belediye ekipleri, sokak ve caddeleri kilitli parke taşlarıyla kaplıyor. Plan ve programlar çerçevesinde çalışmalarını sürdüren ekipler son olarak Yakacık Mahallesi Derem Sokak’ta parke yol çalışması gerçekleştirdi.

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