Başiskele’de yeni nesil gençlik merkezi yapılıyor

Başiskele Belediyesi tarafından projelendirilen yeni nesil Başiskele Gençlik Merkezi’nin inşaatı son sürat devam ediyor. Yapılacak olan merkez teknolojik alt yapısı ile sadece ilçedeki gençlere değil, çevre illerden gelecek olan gençlerin ihtiyaçlarına da karşılık verecek.

Başiskele Belediyesi’nin hayata geçirdiği projede inşaat çalışmaları Yeşilyurt Mahallesi’nde tüm hızıyla sürüyor. Yaklaşık bin 500 metrekarelik inşaat alanında son olarak döşeme betonu ve kalıp çalışması yapılıyor. Özellikle gençler tarafından heyecanla beklenen merkez, gelecek yıl ekim ayında hizmete açılması planlanıyor. Teknolojik alt yapısı ile sadece Başiskeleli gençlerin değil, çevre ilçelerden gelecek vatandaşların da taleplerine karşılık verecek. Profesyonel ses ve görüntü stüdyoları kurulacak olan merkezde, gençlerin dijital içerik üretmeleri ve yayınlamaları sağlanacak. Greenbox stüdyolarının yer alacağı merkezde video ve fotoğrafçılık konularında gençler kendilerini geliştirme fırsatı bulabilecek. Video içerik üretmek isteyen Youtuberlar’ın da çalışabileceği bir mekan yapılacak. Ayrıca elektro laboratuvar odası, bilgisayar 3D multimedya odası, iletişim atölyesi, interaktif oyun odası, e-spor antrenman odası, kaçış oyun odası gibi odaların da yer alacağı merkezde, herkesin gelip kullanabileceği bir tesis olacak. Güçlü bilgisayarların ve hızlı internet erişiminin yer alacağı merkezde ayrıca 400 kişilik çok amaçlı tiyatro ve konser salonu yer alacak. Spor yapmak isteyen gençlerin için fitness salonu da yapılacak.