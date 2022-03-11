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Başkan Aygün, Ankara’da temaslarda bulundu

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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçe genelinde devam eden projelerle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Ankara’ya gitti.

Başkan Aygün, Ankara’da temaslarda bulundu
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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçe genelinde devam eden projelerle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Ankara’ya gitti.

Deniz Mahallesi’nde yapılması planlanan kentsel yenileme projesi ile ilgili AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Derince Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Pala ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda temaslarda bulunan Başkan Aygün, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Deniz Mahallesi’nde uzun yıllardır süren belirsizliğin ortadan kalkacağını belirten Başkan Aygün, "Milletvekilimiz İlyas Şeker ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen’i ziyaretimizde Deniz Mahallesi’ne bakanlığımızla yapmayı planladığımız kentsel dönüşüm projesini değerlendirerek, protokolün son düzenlemelerini yaptık" dedi.

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