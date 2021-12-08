Başkan Aygün, EYDEM kursiyerleriyle bir araya geldi

Derince Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşama Destek Merkezi’ni ziyaret eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Özel bireylerimiz bize Allah’ın emaneti. Onların mutluluğu ve ailelerinin geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için her zaman yanlarındayız" dedi.

Özel gereksinimli bireylere hizmet veren Engelsiz Yaşama Destek Merkezi’nde (EYDEM) 2021-2022 eğitim öğretim dönemi faaliyetleri devam ediyor. EYDEM daha önceki yıllarda verdiği hobi kursları olan el sanatları ve halk oyunlarının yanı sıra bu sene drama, okuma-yazma ve yetişkin resim kursu ile hizmet alanını genişletti. Bu yıl pandemi tedbirleri kapsamında iki atölyede 50 öğrenci ile kursların gerçekleştiği Engelsiz Yaşama Destek Merkezi’nde özel öğrenciler kendileri için düzenlenen kurslara katılarak, sosyal becerilerini geliştirme imkanı buluyor.

Başkan Aygün’den ziyaret

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de EYDEM’i ziyaret etti. Kursiyerlerle sohbet edip, ahşap boyama yapan Başkan Aygün, öğrencilerin fotoğraflandıkları en mutlu anları da kupa olarak kendilerine hediye etti. EYDEM yetkililerinden devam eden çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Aygün, "Belediyemiz çatısı altında hizmet verdiğimiz Engelsiz Yaşama Destek Merkezi’mizi ziyaret ederek, kursiyerlerimiz ile bir araya geldik. Özel bireylerimiz bize Allah’ın emaneti. Onların mutluluğu ve ailelerinin geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için her zaman yanlarındayız" dedi.

Derince Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Engelsiz Yaşama Destek Merkezi’nde ilçe halkına yönelik psiko-terapi desteği hizmeti de sunuluyor.