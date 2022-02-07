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Başkan Aygün, Gazete Kulübü öğrencileri ile buluştu

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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Gençlik ve Spor Merkezlerinde faaliyetlerini sürdüren Gazete Kulübü öğrencileri ile bir araya geldi.

Başkan Aygün, Gazete Kulübü öğrencileri ile buluştu
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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Gençlik ve Spor Merkezlerinde faaliyetlerini sürdüren Gazete Kulübü öğrencileri ile bir araya geldi.

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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, gençlik merkezlerinde faaliyetlerini sürdüren Gazete Kulübü öğrencileri ile buluştu. Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi ile Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi’ndeki Gazete Kulübü öğrencilerini belediyede konuk eden Başkan Aygün, Derince’ye ve gençliğe yönelik yaptığı projeler üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Konuk ettiği öğrencilerin kendisine yönelttiği soruları yanıtlayan Başkan Aygün, ilçe gençliğine yönelik çalışmaları birer birer hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

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