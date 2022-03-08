banner4556

Başkan Aygün: "Öğrenciler kafede değil, Millet Kıraathanesi’nde buluşuyor"

banner4664

Millet Kıraathanesi’nde vakit geçiren gençlerle bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Öğrenciler kafede değil, Millet Kıraathanesi’nde buluşuyor" dedi.

Başkan Aygün: "Öğrenciler kafede değil, Millet Kıraathanesi’nde buluşuyor"
banner4583
banner4336

Millet Kıraathanesi’nde vakit geçiren gençlerle bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Öğrenciler kafede değil, Millet Kıraathanesi’nde buluşuyor" dedi.

Deniz Mahallesi’ndeki Tarihi Gar Binası’nda faaliyetlerini sürdüren ve yaklaşık 4 bin 500 kitaplık kütüphaneye sahip olan Millet Kıraathanesi, vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Ders çalışmak isteyen öğrencilerden, kitap okumak isteyen vatandaşlara kadar ilçede her kesime hitap eden Millet Kıraathanesi, zaman zaman kültürel ve sosyal etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Beraberinde Derince Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Morgül ile birlikte Millet Kıraathanesi’ni ziyaret eden Başkan Aygün, öğrencilerle sohbet etti. Aygün, "4 bin 500 kitaplık kütüphaneye sahip merkezimizde ders çalışan, araştırma yapmak ve kitap okumak isteyen tüm vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Öğrenciler kafede değil, Millet Kıraathanesi’nde buluşuyor" dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Söğütspor, Demirköyspor 5-1 ile rahat geçti
Söğütspor, Demirköyspor 5-1 ile rahat geçti
  1. BİLECİK

banner3841

banner4665

banner4578

banner4616

banner4666