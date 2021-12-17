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Başkan Aygün, öğrencilerin projelerini inceledi

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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin düzenlediği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda öğrencilerin hazırladığı projeleri inceledi.

Başkan Aygün, öğrencilerin projelerini inceledi
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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin düzenlediği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda öğrencilerin hazırladığı projeleri inceledi.

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Bilim kültürünün geliştirilmesine yönelik Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda açılan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı, Derince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde de açıldı. Öğrencilerin düzenlediği proje sergisine Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Osman Karabayır, şube müdürleri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Okulun spor salonunda düzenlenen törenin ardından Başkan Aygün ve beraberindeki heyet, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda sergilenen projeleri inceledi.

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