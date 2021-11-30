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Başkan Aygün: "Ortak gayemiz Derince’mize hizmet"

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Fen İşleri Müdürlüğü’ndeki çalışmaları inceleyen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Ortak gayemiz Derince’mize hizmet etmek. Bu noktada tüm birimlerimizle birlikte çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

Başkan Aygün: "Ortak gayemiz Derince’mize hizmet"
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Fen İşleri Müdürlüğü’ndeki çalışmaları inceleyen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Ortak gayemiz Derince’mize hizmet etmek. Bu noktada tüm birimlerimizle birlikte çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

İlçe genelinde çalışmalarını temaslarını sürdüren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Fen İşleri Müdürlüğü’nde devam eden çalışmaları inceleyerek, belediye personellerine kolaylıklar diledi. Başkan Yardımcısı Abbas Bayrak’ın eşlik ettiği programda çalışanlarla bir araya gelen Başkan Aygün, "Hepimizin ortak gayesi ilçe halkımızın huzuru ve mutluluğu. Ortak gayemiz Derince’mize hizmet etmek. Bu noktada tüm birimlerimizle birlikte çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İlçemizin geleceğine katkı sunan çalışmalara birlikte imza attığımız tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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