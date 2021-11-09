Başkan Aygün, projeleri yerinde inceledi

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçe genelinde yapımı devam eden projeleri inceledi.

Başkan Aygün, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ile birlikte Yenikent Mahallesi Araptepe mevkide devam eden kentsel yenileme çalışmalarını inceledi. Proje kapsamında bölgeye 428 daire ve 7 iş yerinden oluşan yeni bir yaşam alanı kazandırılacağını kaydeden Aygün, "Projemizle birlikte bölgeye depreme dayanıklı, otoparkı bulunan, sosyal ve yeşil alanlara sahip, modern binalar inşa ediyoruz. Derince’mize hayırlı olsun” dedi.

Başkan Aygün, kentsel yenileme projesinde yaptığı incelemenin ardından Derince Belediyesi yeni hizmet binasını ve Sırrıpaşa Mahalle Konağı’nda devam eden çalışmaları inceledi. Son olarak İshakçılar’a giden Aygün, burada yapımı devam eden Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri’nde incelemelerde bulundu.