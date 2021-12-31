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Başkan Aygün, sağlık merkezindeki çalışmaları inceledi

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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Sırrıpaşa Mahalle Konağı bünyesinde hizmete girecek olan aile sağlığı merkezinde incelemelerde bulundu.

Başkan Aygün, sağlık merkezindeki çalışmaları inceledi
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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Sırrıpaşa Mahalle Konağı bünyesinde hizmete girecek olan aile sağlığı merkezinde incelemelerde bulundu.

Derince’ye değer katacak projeler arasında yer alan Sırrıpaşa Mahalle Konağı’nda çalışmalar yoğun şekilde sürüyor. Yapımı yüzde 90 oranında tamamlanan ve çok amaçlı olarak hizmet verecek mahalle konağı bünyesinde aile sağlığı merkezi de yer alacak. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Kocaeli Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Şeref Kasımoğlu ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Arzu Aşı ile birlikte bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

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Sırrıpaşa Mahalle Konağı’nda hizmet verecek olan merkez bünyesinde 6 adet doktor odası, bebek bakım odası, bekleme salonu, müşahede odası, gebe izleme odası, laboratuvar ve bekleme salonu yer alıyor. Sırrıpaşa Mahalle Konağı’nın Derince’ye hayırlı olmasını dileyen Başkan Aygün, vatandaşların talebi doğrultusunda çalışmaların devam edeceğini söyledi.

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