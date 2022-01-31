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Başkan Aygün, Sivaslılara konuk oldu

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İlçe genelinde STK buluşmalarına devam eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, son olarak Sırrıpaşa Mahallesi’nde yer alan Sivas Kangal ve Çevre Köyleri Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.

Başkan Aygün, Sivaslılara konuk oldu
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İlçe genelinde STK buluşmalarına devam eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, son olarak Sırrıpaşa Mahallesi’nde yer alan Sivas Kangal ve Çevre Köyleri Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, istişareler kapsamında kent genelinde ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Aygün, STK buluşmaları kapsamında son olarak Sırrıpaşa Mahallesi’nde yer alan Sivas Kangal ve Çevre Köyleri Dayanışma Derneği’ne konuk oldu. AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Derince Belediyesi meclis üyeleri Kenan Yalçın ve Mustafa Morgül ile teşkilat yöneticilerinin eşlik ettiği programa; Dernek Başkanı Mustafa Yıldız ve dernek üyeleri de katıldı.

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Başkan Aygün, ziyarette yaklaşık 3 yıllık süreçte hizmete sundukları ve yapımı devam eden projelerle ilgili ayrıntılı bilgiler verdi. İlçe genelindeki sivil toplum kuruluşları ile düzenli aralıklarla bir araya geldiklerini belirten Başkan Aygün, bu toplantıların projelerin şekillenmesinde de önemli rol oynadığını ifade etti.

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