Başkan Aygün: "Terk edilen pitbull cinsi köpeğimizi koruma altına aldık"

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Sahipleri tarafından sokağa terk edilen yasak ırk pitbull cinsi köpeğimizi de barınağımızda koruma altına aldık" dedi.

Derince Belediyesi tarafından hizmete açılan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde çalışmalar sürüyor. Belediye ekipleri de doğada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. Cuma günü başlayan ve ilçe genelinde etkili olan kar yağışı sürecinde de çalışmalarını sürdüren ekipler, sokak hayvanlarının kış koşullarından olumsuz etkilenmemesi için ilçenin muhtelif noktalarına mama ve su takviyesi yapmaya devam ediyor.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek, burada devam eden faaliyetlerle ilgili bilgi aldı. Merkezde incelemelerde bulunan Başkan Aygün, "Geçtiğimiz günlerde yaralı olarak bulduğumuz kedimizin ameliyatı veterinerimiz tarafından yapılırken, sahipleri tarafından sokağa terk edilen yasak ırk pitbull cinsi köpeğimizi de barınağımızda koruma altına aldık" dedi.