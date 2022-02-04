Başkan Aygün’den Çınarlıspor’a ziyaret

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Süper Amatör Lig A Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Çınarlıspor Kulübü’nün antrenmanını ziyaret etti.

Süper Amatör Lig A Grubu’nda oynadığı 11 maçta topladığı 21 puanla lider durumda bulunan Çınarlıspor, hafta sonu Suadiyespor ile zorlu bir müsabakaya çıkacak. Bu karşılaşma öncesi hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Çınarlıspor Kulübü’nün antrenmanını ziyaret eden Başkan Aygün, burada Çınarlıspor Kulübü Başkanı Abdullah Yıldırım, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. İlçeyi temsil eden amatör spor kulüplerinin daima yanında olduklarını belirten Başkan Aygün, yeşil-beyazlı ekibe başarılar diledi.