Başkan Aygün’den Derince gençliğine armağan

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi’ni açtı. Aygün, tesisi gençlere armağan etti.

Kocaeli Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçeye yeni bir tesis kazandırdı. Belediye Başkanı Aygün tarafından Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi’nin açılış töreni düzenlendi. Açılışta konuşan Başkan Aygün, “Bizi en çok heyecanlandıran, en çok mutlu eden projelerimiz çocuklarımız ve gençlerimize yönelik çalışmalarımız oldu. ‘Gençliğe hizmet, geleceğe yatırımdır’ anlayışıyla hareket ederek sporda ve eğitimde kentimize değer katan projeler ürettik. Geçtiğimiz yıl Dumlupınar Mahallemizde hizmete açtığımız Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezimiz alanında örnek oldu. Temmuz ayında yine Fatih Mahallemizde Bahattin Çelik Spor Kompleksi’mizi hep birlikte hizmete açtık. İlçemizdeki 5 ayrı parkımıza inşa ettiğimiz futbol sahalarımızı da yine çocuklarımız ve gençlerimizden gelen talep ile şekillendirdik. İnşallah yakın zamanda 11 ayrı parkımızda daha halı sahalarımızı tamamlayarak çocuklarımızın kullanımına sunacağız. Bugün açılışını yapmış olduğumuz Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi’miz de ilçemize kazandırdığımız bir diğer önemli tesis. Tesisimizde kütüphane, derslikler, özel ders çalışma odaları, bilgisayar odası, açık futbol sahası, fitness grubu ve oyun alanları yer alıyor. Kısacası spordan, eğitime ihtiyaç duyulan tüm unsurlar Gençlik Merkezimiz bünyesinde yer alıyor. Tesislerimiz çocuklarımıza, gençlerimize, Derince’mize hayırlı olsun” dedi.