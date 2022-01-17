Başkan Büyükakın: "Hiçbir vatandaşımızın aç ve açıkta kalmasına müsaade etmeyiz"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Hiçbir vatandaşımızın aç ve açıkta kalmasına müsaade etmeyiz. Kışın yakacak derdi olanda, eğitim döneminde kırtasiye ihtiyacı olanda, sıcak yemek ihtiyacı olan büyüklerimizde merak etmesin Büyükşehir Belediyemiz yanlarındadır" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Hayrat Yardım Genel Başkan Yardımcısı Osman Çalım ve Hayrat Yardım Kocaeli Temsilcisi Orhan Kılıçaslan ile beraberindeki heyeti makamında konuk etti. Hayrat Vakfı’nın, 1974 yılında İstanbul Küçükçekmece’de kurulduğunu ifade eden Çalım, "Kurulduğumuz günden bu yana milli ve manevi değerlerimizi yayma, yaşatma ve imar etme gayesiyle hareket eden Hayrat Vakfı, yerel ve uluslararası alanda kuruluş amacı doğrultusunda faaliyetlerini yürütmekteyiz" dedi.

"Ortak çalışmalar yürütüyoruz"

Hayrat Yardım Genel Başkan Yardımcısı Osman Çalım, "Bakanlıklarımızla yapılan protokoller kapsamında gençlerimize Kur’an-ı Kerim Osmanlıca, değerler eğitimi gibi konularda ücretsiz eğitimler vermekte, hem de yetişkinlere yönelik halk eğitim merkezlerinde ücretsiz kurslar düzenlemekteyiz. Aynı zamanda, 2013 yılında kurulmuş olan ve kamu yararlı dernek statüsü ile hizmet veren Hayrat İnsani Yardım Derneği olarak, Türkiye’deki 300 koordinasyon merkezi ve 25 farklı ülkedeki koordinatörlükleri ile ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmekteyiz. Bu çalışmalar 5 kıta ve 70 ülkede ramazan, kurban, acil yardım, su kuyusu, yetim, sağlık, eğitim ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında gerçekleştirmektedir" ifadelerini kullandı.

"Müsaade etmeyiz"

Sosyal Yardımlaşmanın önemine değinen Başkan Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini dile getirerek, "Elbette gönüllülük hareketlerinin gelişmesi ve yayılmasını arzu ediyoruz. Sivil anlayışla ortaya konacak her güzel projede bizlerde dernek ve vakıflarımızın yanında oluyoruz. Tabi bunun yanında Büyükşehir Belediyesi olarak aç ve açıkta hiçbir vatandaşımızın kalmaması için her türlü tedbiri alıyoruz. Hiçbir vatandaşımızın aç ve açıkta kalmasına müsaade etmeyiz. Kışın yakacak derdi olanda, eğitim döneminde kırtasiye ihtiyacı olanda, sıcak yemek ihtiyacı olan büyüklerimizde merak etmesin Büyükşehir Belediyemiz yanlarındadır. Bize ALO 153 üzerinden rahatlıkla ulaşabilirler. Bizde gerek muhtarlarımızdan gerekse bu konuya duyarlı vatandaşlarımızdan gerekli hassasiyeti daha fazla bekliyorum. Elbette Büyükşehir Belediyemizin kıymetli çalışanları özellikle bu alanda özveriyle çalışırken, kentimizin STK’larının da bu yönde hareket etmesi ve bize gerekli desteği vermesi büyük önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.