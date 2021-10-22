Başkan Büyükakın, İşitme Engelli Judo Milli Takımını ağırladı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Büyük Erkek-Kadın Judo Milli Takımı, Dünya Şampiyonası’na Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde hazırlanıyor. Başkan Büyükakın, Dünya Şampiyonasına hazırlanan İşitme Engelliler Judo Milli Takımını makamında ağırladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli’nde Dünya Şampiyonasına hazırlanan İşitme Engelliler Judo Milli Takımını ağırladı. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Büyük Erkek-Kadın Judo Milli Takımı kampı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Dünya Şampiyonası hazırlık kampı için Kocaeli’ye gelen Milli Judocular, Milli Takım Teknik Direktörü Hakan Kapan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’ı ziyaret ederek kamp çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Büyük Erkek-Kadın Judo Milli Takımının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükakın ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür ederek, “Biz de biliyoruz ki geleceğimiz olan çocuklarımızın sporla kendilerini geliştirmeleri çok önemli. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Büyük Erkek-Kadın Judo Milli Takımı Sporcularımızın ülkemizin adını Dünya Şampiyonasında başarıyla duyurmaları bize gurur yaşatmanın yanında mutluluk da verecek. Büyükşehir belediyesi olarak sporcularımıza elimizden gelen her türlü desteği sunuyoruz. 28 Ekim’de Fransa’nın Versay kentinde yapılacak İşitme Engelliler Dünya Judo Şampiyonası’nda Milli Takımımıza başarılar diliyorum” dedi.