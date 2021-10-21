Başkan Büyükakın, MSÇB’yi tanıttı

Marmara Belediyeler Birliğinin (MBB) yayımladığı, Marmara Bölgesi Mekansal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi (MSÇB), Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından İstanbul’da basına tanıtıldı.

Türkiye’de bir ilk olarak 14 ili ve 5 kalkınma ajansını kapsayan bölgesel plan hakkında konuşan Başkan Büyükakın "MSÇB ile Marmara Bölgesi’nin mevcut sorun ve potansiyellerinin değerlendirilmesi, gelecek öngörülerinin ve olası mekânsal gelişme stratejilerinin bölgesel ölçekte ele alınması hedeflenmiştir. MBB’nin kendi özel tarihi içinde de çok özel bir çalışma olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir süre önce Marmara Denizi konusunda başlattığımız çalışmalar ve 1-3 Ekim 2021 tarihlerinde ikincisini gerçekleştirdiğimiz dünyanın en büyük kent forumlarından biri olan MARUF’tan sonra, şimdi de MSÇB ile kentsel meselelerin çözümünde bölge düzeyi ve havza yaklaşımını esas alan yeni bir adım atıyoruz" dedi.

"5 kalkınma ajansının çalışma alanını kapsama alındı"

Marmara Bölgesi sınırlarını da aşan bir çerçeve belgesi olmasından bahseden Başkan Büyükakın, "MSÇB kapsamına, coğrafi tanımlamalara göre Marmara Bölgesi’nde yer alan 11 ile (İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Sakarya, Çanakkale, Edirne, Yalova, Bilecik, Kırklareli) ek olarak kalkınma ajanslarının kapsamları esas alınarak Eskişehir, Bolu ve Düzce illeri de dahil edilmiştir. Bu sayede bölgeyle ilişkili 5 kalkınma ajansının çalışma alanı da kapsama alınmış, bütüncül bakışın sağlanması murat edilmiştir" diye konuştu.