Başkan Büyükakın, şehit Arlı’nın ailesini ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, mezarına çirkin saldırı yapılan şehit Jandarma Er Emre Kaan Arlı’nın ailesini ziyaret etti.

Tahir Büyükakın, 2015 yılında Siirt’in Pervari ilçesinde gerçekleşen hain terör saldırısı neticesinde şehit düşen Jandarma Er Emre Kaan Arlı’nın mezar taşına çirkin bir saldırı yapılmasının ardından şehidin ailesini ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Büyükakın, "Bu ahlaksız eylemi yapan şahsın Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yakalanması yüreğimize su serpti. Vatanımız, devletimiz ve tüm mukaddes değerlerimize el kaldıran eller cezalandırılmaya devam edecektir. Bu mukaddes değerler için canını vermiş Emre Kaan şehidimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken, emanetlerine sahip çıkmaya da devam edeceğiz" dedi.

"Bu saygısızlığı unutmayacağız"

Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti:

"Tabi bir de Gazi Meclis’imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetli bir şekilde kınadığımı da ifade etmek isterim. Şehitlerimizin emanetlerine yapılan bu sözlü saldırı asla affedilmeyecek çirkinliktedir. Milletimiz bu saygısızlığı görmüştür. Şehitlerimizin ailelerine hakaret edenler milletimizin vicdanında da yargılanacaktır. Bu saygısızlığı unutmayacağız. Kıymetli şehit ailelerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Tabi Suriye’deki varlığımız hedeflerini kursaklarında bırakırken, lojistik olarak da zor durumda kalmalarına neden olmuştur. Neden tezkereye şimdi evet demediler bunu çok iyi anlamak gerekiyor. Tezkere hayır demekle kime ne mesaj verdiklerini çok iyi görmemiz gerekiyor. Savunma sanayiinde yakaladığımız ivme kıymetlidir. İHA, SİHA, TİHA gibi benzeri gelişmiş teknolojiler aslında terör örgütlerinin yanı sıra sahiplerini de panikletmektedir. İçeride ve dışarıda ülkemiz için her kim kötülük düşünüyorsa bu gelişmeler aslında en çok onları ve içerideki ortaklarını korkutuyor"