Başkan Büyükgöz, Köşklüçeşme’yi dinledi

Halk meclisi toplantılarına devam eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz , Köşklüçeşme Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Gebze’nin mahallelerinde meclis toplantıları düzenleyerek vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bu toplantılarda hem çalışmaları anlatıyor hem de mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinliyor. Geçtiğimiz gün Köşklüçeşme sakinleriyle halk meclisi toplantısında bir araya gelen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, devam eden belediye çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi. Hazırlanan slayt sunumu eşliğinde mahalleye kazandırılan alt yapı, üst yapı ve diğer hizmetlere ilişkin bilgi sunumunda bulunan Zinnur Büyükgöz, "Katılımcı yerel yönetim anlayışı çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz halk meclislerimizde bugün siz değerli Köşklüçeşme sakini hemşerilerimle buluştuk. Sizlerin görüş, öneri ve talepleri bizim için kıymetli ve bir manada da bizler için emir niteliğinde. Sizlerin de desteğiyle Gebze’mizi tüm sokak ve mahalleleriyle daha modern bir şehir kimliğine kavuşturacağız inşallah. Toplantımıza katılımınızdan ötürü sizlere bir kere daha teşekkürlerimi arz ediyorum” ifadelerini kullandı.