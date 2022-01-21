Başkan Büyükgöz, öğrencilere karnelerini dağıttı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçe protokolüyle birlikte Emlak Konutları Alparslan İlkokulu’nda düzenlenen karne törenine katıldı.

Emlak Konutları Alparslan İlkokulunda düzenlenen karne törenine; Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Üstteğmen Muharrem Poyrazoğlu, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Okul öğrencilerinin hazırladığı folklor gösterisi ve şiir dinletisinin ardından öğrencilere karneleri protokol tarafından takdim edildi. Öğrencilere iyi tatiller dileyerek karnelerini takdim eden Zinnur Büyükgöz, tatilde bol bol kitap okumaları öğüdünde bulundu. Başkan Büyükgöz, "Sevgili çocuklar, 2 hafta sürecek yarı yıl tatiliniz bugünden itibaren başlıyor. Yorucu bir ders dönemini geride bıraktınız. Tatil döneminde arkadaşlarınızla birlikte hem oyunlarınızı oynayın hem de yeni dönem için hazırlıklarınızı da öğretmenlerinizin belirlediği şekilde, aksatmadan yapmaya gayret gösterin. Her biriniz bizim için bir mücevher olan sizleri çok seviyoruz. Anne babalarınıza, ailelerinize bizlerin selamını ve hürmetlerini iletin. Sağlıcakla kalın. İyi tatiller çocuklar" ifadelerini kullandı.