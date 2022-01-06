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Başkan Büyükgöz, temizlik görevlileri ile bir araya geldi

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Temizlik personelleri ile kahvaltı programında bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "İşin özü aşkla çalışmak" dedi.

Başkan Büyükgöz, temizlik görevlileri ile bir araya geldi
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Temizlik personelleri ile kahvaltı programında bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "İşin özü aşkla çalışmak" dedi.

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Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde görevli personellerle görev öncesi kahvaltıda bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mesai arkadaşlarına kolaylıklar diledi. Gebze’nin mahallelerindeki görev alanlarına giden personelleri uğurlayan Başkan Büyükgöz, "Pandeminin etkili olduğu ilk günden bugüne kadar, mahalle, cadde ve sokaklarıyla Gebze’mizin daha hijyen ve temiz kalabilmesi için özveriyle çalışan siz değerli mesai arkadaşlarımı bir kez daha kutluyor, teşekkürlerimi sunuyorum. ’İşin özü aşkla çalışmak’ diyerek Gebze’ye hizmet üreten siz değerli temizlik neferlerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Allah’a emanet olun" dedi.

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