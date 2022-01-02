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Başkan Büyükgöz, vatandaşların taleplerini dinledi

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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 2022 yılının ilk ziyaretini ilçenin kırsal mahallelerine gerçekleştirdi.

Başkan Büyükgöz, vatandaşların taleplerini dinledi
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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 2022 yılının ilk ziyaretini ilçenin kırsal mahallelerine gerçekleştirdi.

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Zinnur Büyükgöz, halk meclisi toplantılarına yeni yılda da devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Büyükgöz’ün ilk durağı Mudarlı Mahallesi oldu. Köy kahvehanesinde mahalle sakinleriyle bir araya gelen Büyükgöz, hazırlanan slayt gösterimi eşliğinde belediye hizmetleri ve projelere ilişkin bilgi verdi. Vatandaşların sorularını cevaplandırıp, taleplerini dinleyen Zinnur Büyükgöz, "Mudarlı’da devam eden alt yapı faaliyetleri tamamlanır tamamlanmaz hızlıca üstyapı çalışmalarına geçeceğiz inşallah" dedi.

Mesire alanı

Mudarlı’nın ardından Ovacık Mahallesi’ne giden Başkan Büyükgöz hizmetlere ilişkin bilgi verdiği toplantıda, "Ovacık’ta 103 bin metrekarelik, Kadıllı’da 35 bin metrekarelik, Cumaköy’de 41 bin 462 metrekarelik ve Pelitli’de ise 117 bin metrekarelik alan üzerinde mesire alanları inşa edeceğiz" dedi.

Ovacık Mahallesi’nin ardından Kadıllı ve Cumaköy mahallelerini ziyaret ederek mahalle sakinleriyle sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Hamdolsun sözümüzü yeri getirdik. Doğalgaz hizmeti almayan kırsal mahallemiz kalmadı" dedi. Başkan Büyükgöz, kırsal mahalleler Denizli, Mollafenari, Pelitli, Balçık’ta da halk meclisi toplantıları gerçekleştirdi. Toplantılarda belediye başkan yardımcıları Selamet Güner, Sedat Çelik, Dursun Ali Arslan, Remzi Şeker, Mehmet Dinç, Yusuf Burkut ve birim müdürleri de hazır bulundu.

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