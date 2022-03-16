Başkan Büyükgöz, vatandaşlarla bir araya geldi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, halk meclisi toplantıları kapsamında Sultan Orhan Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Toplantıya; AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Vahdettin Duran, MHP İlçe Başkanı Bülent Özdemir, ilçe ve mahalle teşkilat yöneticileri, birim müdürleri ve vatandaşlar da katıldı. Hazırlanan slayt sunumu eşliğinde mahalleye kazandırılan altyapı, üstyapı ve diğer hizmetlere ilişkin bilgi sunumu yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Katılımcı yerel yönetim anlayışı çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz halk meclislerimizde bugün siz değerli Sultan Orhan Mahallesi sakini hemşerilerimle buluştuk. Sizlerin görüş, öneri ve talepleri bizim için kıymetli ve bir manada da bizler için emir niteliğinde" dedi. Başkan Büyükgöz toplantının son bölümünde mahalle sakinlerinin sorularını cevaplandırdı, hizmetlere ilişkin önerilerini dinledi.