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Başkan Büyükgöz’den işçilere moral ziyareti

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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kuvvetli esen lodos sebebiyle meydana gelen kazada yaralanan işçiler Şahin Küçük ve Abdullah İster’i evinde ziyaret etti.

Başkan Büyükgöz’den işçilere moral ziyareti
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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kuvvetli esen lodos sebebiyle meydana gelen kazada yaralanan işçiler Şahin Küçük ve Abdullah İster’i evinde ziyaret etti.

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Geçtiğimiz haftalarda Sarı Cami ve meydan düzenleme çalışmasında, kuvvetli esen lodos sebebiyle meydana gelen kazada yaralanan ve tedavilerine evlerinde devam eden işçileri, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ziyaret etti. Yaralı işçilerden ilk olarak Şahin Küçük’ü evinde ziyaret eden Başkan Büyükgöz, daha sonra Abdullah İster’i ziyaret etti. Tedavileri evlerinde devam eden işçilere geçmiş olsun temennilerini ileten Büyükgöz, "Hamdolsun kardeşlerimizin durumları iyi. Tedavileri evlerinde sürüyor. Kendilerine acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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