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Başkan Çiftçi Ankara’da

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Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Başkan Çiftçi Ankara’da
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Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Projelerin takibi ve ilçenin sorunlarına çözüm bulmak için Ankara’da bir dizi görüşmeler gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilk olarak AK Parti Kocaeli milletvekilleri ile birlikte Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’i makamında ziyaret etti. Kocaeli’nin eğitim yatırımlarının gündeme geldiği görüşmede Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de, Çayırova ile ilgili bilgiler verdiği Bakan Özer’e, ilçenin öngörülen nüfusuna göre yeni okul yerleri için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Yenimahalle ve Çayırova mahallelerinde planladıkları yeni okul yerleri ile ilgili Bakan Özer’e bilgiler aktaran Çiftçi, ilgilerinden ve desteklerinden dolayı Özer’e teşekkür etti.

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Başkan Çiftçi, Kocaeli milletvekilleri Emine Zeybek, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Sami Çakır’ı meclisteki makamlarında ziyaret etti. Belediyenin yaptığı hizmetler, devam eden ve yeni başlayacak projelerle ilgili milletvekillerine bilgiler veren Başkan Çiftçi, desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

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