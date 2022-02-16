Başkan Çiftçi: "Projelerimiz hızla devam ediyor"

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçeye yeni kimlik kazandıracak ve değer katacak projelerin devam ettiğini söyledi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, esnafla bir araya geldi. Esnafın görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, küçük sanayi sitesi projesiyle ilgili gelinen süreç hakkında bilgiler aktararak, "İlçeye yeni kimlik kazandıracak ve değer katacak projelerimiz hızla devam ediyor" dedi. Çiftçi; Çayırova Devlet Hastanesi, Kent Meydanı ve diğer projelerin son aşamaları hakkında da açıklamalarda bulundu.