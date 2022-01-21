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Başkan Çiftçi, şampiyonları ağırladı

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Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaali şampiyonlukları elde eden lise öğrencilerini ağırladı.

Başkan Çiftçi, şampiyonları ağırladı
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Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaali şampiyonlukları elde eden lise öğrencilerini ağırladı.

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Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, liselerarası futsal turnuvasında Kocaeli şampiyonu olan Şehit İlhan Kartal Anadolu Lisesi kız futsal takımı ile genç erkekler turnuvasında Kocaeli birincisi olan Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi erkek futsal takımını ağırladı. Takımları gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik eden ve Çayırova’ya il bazında şampiyonluklar getirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Çiftçi, Çayırova ve Kocaeli’yi temsil etme hakkı kazanan takımlara Türkiye şampiyonası öncesinde başarılar diledi.

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