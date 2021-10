Başkan Kocaman, din görevlileriyle bir araya geldi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” münasebetiyle din görevlileriyle bir araya geldi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Ekim ayında kutlanan “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” münasebetiyle din görevlileriyle bir araya geldi. Düzenlenen program Kur’an-ı Kerim Tilaveti’nin okunması ile başladı. Ardından Din Görevlileri Derneği Başkanı Mustafa Bostan, desteklerinden dolayı, Kaymakam Altuğ Çağlar ve Başkan Kocaman’a teşekkür etti. Daha sonra söz alan İlçe Müftüsü İrfan Üstündağ ise “Bizlere her çalışmamızda destek verilmektedir. Camiler toplumun merkezidir. Camiler doğumdan ölüme kadar halkımızın hizmetindedir. 15 Temmuz hain darbe girişiminde camilerimizden salalar okunarak bir millet uyanmıştır” dedi.

Programda din görevlilerinin topluma rehberlik ettiğine değinen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Dinimizin güzelliklerini toplumumuzla buluşturan, örnek davranışlarıyla insanlarımıza rehberlik eden, hakkın ve hakikatin sesini her daim duyuran tüm din görevlilerimiz, her zaman sizlerle bir aradayız. Toplumun kaynaşmasında bütünleşmesinde din görevlilerimizin önemli bir sorumluluğa sahiptir. Bu sayede toplumumuz her zaman bir aradadır. Sizlerin desteği bizler için çok önemlidir” diye konuştu.