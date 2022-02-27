Başkan Kocaman, esnafla bir araya geldi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe genelinde faaliyet gösteren kahveci esnafıyla bir araya geldi.

Başkan Kocaman’ın ev sahipliğinde KOÜ Derbent Uygulama Oteli’nde düzenlenen programa; AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, Kocaeli Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve esnaf katıldı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’a teşekkür eden Kocaeli Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer, "İlk defa bir belediye başkanı bizleri bir araya getirdi. Başkanımız güler yüzlü ve bizlere her zaman destek olacağını dile getiriyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Esnafla istişare etmenin önemine değinen Kocaman, "Dünya çok önemli bir süreçten geçmektedir. Global bir salgın ve küresel ekonomik sıkıntı var. Bu durum her bireye yansımaktadır. Bunun en ağır bedelini yaşayanlardan biri de sizlersiniz. Sizlerin yaşadıkları bu zorlukları biliyorum. 16 ay kahveciler kapalı kaldılar. İnşallah bundan sonra böyle bir durum yaşanmaz. Belediye olarak kahveciler, berberler ve kuaförler gibi meslek gruplarına ihtimam gösterdik. Sizlerin işleri yavaş yavaş toparlanacaktır. Ülkemiz nice zorlukları aşmıştır. Hem pandemiyi yeneceğiz hem de krizin üstesinden geleceğiz. Çünkü çok güçlü bir yönetimimiz var. Ülkemizde sanayi ve ticari hareketlilik yaşanmaktadır. Biz Cumhurbaşkanımıza inanıyoruz. Bu güne kadar ne söylediyse hamdolsun yapmıştır. İnşallah bununda üstesinden geleceğiz. İnşallah bunu da başaracağız" dedi.