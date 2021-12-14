Başkan Kocaman, miniklerle tiyatro izledi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen "Cesur Karınca Billy" tiyatro oyununu çocuklarla birlikte izledi.

Kartepe Belediyesi’nin pandemi sonrasında ara verilen tiyatro gösterileri, kontrollü olarak yeniden başladı. Etkinlikler kapsamında çocuklara yönelik Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde "Cesur Karınca Billy" tiyatro oyunu sahnelendi. Tiyatro oyununu izleyen çocuklar hem öğrendi hem de eğlendi. İki öğrencinin ormandaki maceralarının anlatıldığı tiyatro oyununu Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’da miniklerle birlikte izledi. Tiyatro gösterisi sonrasında açıklama yapan Başkan Kocaman, "Tiyatrocu kardeşlerime çok teşekkür ederim. Çok güzel bir gösteriydi. Çocuklarımızın çok mutlu olduklarını gördüm. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Miniklerimiz oyunu çok beğendiler. Yeniden istediler. İnşallah bu gösterilerimiz devam edecektir" dedi.