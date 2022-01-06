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Başkan Kocaman, motosiklet kulübünü ağırladı

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Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Motosiklet Spor Kulübü’nde dereceye giren sporcuları misafir etti.

Başkan Kocaman, motosiklet kulübünü ağırladı
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Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Motosiklet Spor Kulübü’nde dereceye giren sporcuları misafir etti.

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Kartepe Motosiklet Spor Kulübü 2021 yılı içerisinde Türkiye Süper Enduro Şampiyonu, Türkiye Motocross 3’üncülüğü, Türkiye Enduro 3’üncülüğü ve Türkiye Süper Moto 3’üncülüğü elde etti. Kartepe Motosiklet Kulübü sporcularını tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Mustafa Kocaman, "Gençlerimizin başarıları her zaman bizlerin gurur kaynağı olmuştur. Sezon boyunca farklı yarışlarda, farklı kategorilerde Türkiye Şampiyonlukları kazanan Kartepe Motosiklet Spor Kulübünü misafir ettik. Genç kardeşlerime ziyaretleri için teşekkür ederken, başarılarının daim olmasını diliyorum" dedi.

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