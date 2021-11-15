Başkan Kocaman: "Yeşil alanlarımızı arttırmak hedefindeyiz"

İlçede yapımı devam eden çalışmaları inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Çalışmalarımızı yaparken yeşilimizi korumak, yeşil alanlarımızı arttırmak hedefindeyiz" dedi.

Mustafa Kocaman, Ataevler Mahallesi Güzelyurt Sokakta yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Ekipler tarafından Ataevler Mahallesi Güzelyurt Sokak da 415 metre uzunluğunda yürüyüş yolu, mini futbol sahası, çocuk oyun parkı ve kamelyalardan oluşan yeşil sosyal alan hizmete sunulacak.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Kocaman, "Güzelyurt Sokakta yapımına başlanan çalışmalarımızı kısa zamanda tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Kartepe’mizin güzelliğine güzellik katmak için çalışıyoruz. Bunu yaparken de yeşilimizi korumak, yeşil alanlarımızı arttırmak hedefindeyiz" dedi.