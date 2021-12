Başkan Kocaman’dan öğrenci yurduna ziyaret

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İlim Yayma Cemiyeti öğrenci yurdunu ziyaret ederek, üniversite öğrencileriyle sohbet etti.

İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Fevzi Utaş’ı ile birlikte yurtta kalan öğrencileri ziyaret eden Kocaman, hayata dair tecrübelerini paylaştı, gençlerin hayallerini ve ideallerini dinledi. Kocaman, "Sizlerle birlikte olmak benim için büyük mutluluk. Birbirimizin tecrübesinden faydalanmak çok önemlidir. Burada sizlerle olmak beni heyecanlandırıyor. Gençliğimi hatırlatıyorsunuz. Zaman hızla geçiyor. Bu zamanların kıymetini bilmek gerekiyor. Bu dönemler çok zor geçmektedir" dedi.

"Bizler sizlerin emanetini taşıyoruz"

Gençliğin öneminden bahseden Kocaman, "Bizler sizlerin emanetini taşıyoruz. Yarın öbür gün bizim yerlerimizde sizin aranızdan çıkan genç kardeşlerim olacak. Vatanını, milletini, bayrağını seven, çalışkan, dürüst arkadaşlarımız bayrağı devr alacak. 21. yüzyılda dünyanın evrildiğini dönüştüğünü görüyoruz. Bu çağa tanıklık eden bir nesiliz. Dünya da ekonomide, bilimde, sanatta, siyasette yeni dünya modellerini görüyoruz. Her daim vatanımız üzerine oynanan kirli oyunlara şahit oluyoruz. Sizler vatanın, milletin her daim yanında olan gençlersiniz. Size inancımız, güvenimiz tam. Geleceğin Türkiye’sini siz inşa edecek, çağımızın gelişmelerini sizler yakalayacak ve bayrağımızı en iyi şekilde taşıyacaksınız. Sizlere hem makam hem gönül kapım her zaman açıktır" ifadelerini kullandı.