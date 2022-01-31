banner4556

Başkan Özlü, mesaisine köylerde devam etti

banner4336

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Özlü, mesaisine köylerde devam etti
banner4582

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

banner4575

Kazandere, Camidüzü, Serindere, Servetiye Karşı, Servetiye Cami ve Tepecik köylerini gezen Başkan Özlü’ye, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, belediye başkan yardımcıları, bazı birim müdürleri ve mahalle muhtarları eşlik etti. Başiskele’nin her noktasına hizmet götürmek için çalışmalarını sürdüren Başkan Özlü, köylerde incelemelerde bulundu. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Özlü, sorunların çözümü için birim müdürlerine talimatlar verdi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Osmajic Bandırmasporda
Osmajic Bandırmasporda
  1. BALIKESİR

banner3841

banner4586

banner4577

banner4321