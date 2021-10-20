Başkan Özlü, muhtarlarla bir araya geldi

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.

Başkan Yasin Özlü, Başiskele Kent Meydanı’nda yapılan kutlama töreni sonrası ilçenin 37 mahalle muhtarını belediyede misafir etti. Muhtarların gününü kutlayan Özlü, ilçede yapılan ve yapılacak hizmetlerle ilgili istişare toplantısı da düzenledi. İlçenin mahallelerinde yapılan çalışmaların ve vatandaşlardan gelen taleplerin de konuşulduğu toplantıda Başkan Özlü, ilçede hep birlikte yaptıkları güzel işler ve gayretler dolayısıyla muhtarlara teşekkür etti. Özlü, "Sizin gayretlerinizle pandemi de birçok açığı kapattık. Bizim imkanlarımızı harekete geçirmemiz için sizin de düğmeye basmanız gerekiyor. Bu silsile içerisinde harekete geçerek bir sonuç üretip vatandaşlarımıza fayda sağlamalıyız. Birbirimizden haberdar olmak, her an iletişim içerisinde olmamız çok önemli. Sizler hemşehrilerimizle aramızda bağ kuran birer köprülersiniz. Siz güçlü ve sağlam olursanız hep birlikte ilçemizde güzel işler yapmaya devam ederiz" dedi.

Programın sonunda Başkan Özlü, Doğantepe Mahallesi eski muhtarı Gazi Mehmet Küçükkeskin’e günün anlam ve önemine binaen plaket takdim etti.