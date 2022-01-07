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Başkan Özlü, vatandaşların taleplerini dinledi

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Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, belediye hizmet binasında bulunan Hızlı İşler Merkezi’nde vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Başkan Özlü, vatandaşların taleplerini dinledi
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Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, belediye hizmet binasında bulunan Hızlı İşler Merkezi’nde vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

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Vatandaşların işlerini kolaylıkla halledebilmesi için Başiskele Belediyesi tarafından, belediye hizmet binasına Hızlı İşler Merkezi kurulmuştu. Bu kez Hızlı İşler Merkezi’nde vatandaşların taleplerini Belediye Başkanı Yasin Özlü dinledi. Vatandaşlarla sohbet eden Özlü, talep ve önerileri dinledi. Vatandaşlar ise Başkan Özlü’ye çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Öte yandan Hızlı İşler Merkezi, vatandaşların imar, emlak istimlak, fen işleri, sosyal yardımlar gibi birimlerdeki işlerinin, ilgili müdürlüklere gidip zaman kaybetmesinin önüne geçilmesini ve işlerin daha hızlı yürütülmesini sağlıyor. Belediye girişinde personeller tarafından karşılanan vatandaşlar, uzman personele yönlendiriliyor. Çay ve kahve eşliğinde ağırlanan vatandaşlar talep, öneri ve şikayetlerini yetkililere iletiyor.

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