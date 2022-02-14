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Başkan Özlü’den takımlara tribünden destek

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Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, bu hafta sonu Bölgesel Amatör Lig’de ilçeyi temsil eden Kullarspor, Başiskele Doğantepespor ve Yuvacıkspor’un maçlarını tribünden izledi.

Başkan Özlü’den takımlara tribünden destek
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Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, bu hafta sonu Bölgesel Amatör Lig’de ilçeyi temsil eden Kullarspor, Başiskele Doğantepespor ve Yuvacıkspor’un maçlarını tribünden izledi.

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Bölge 3. Grup’ta mücadele eden Kullarspor, kendi sahasında Gölcükspor’u 2-0 mağlup ederken Belediye Başkanı Yasin Özlü de Kullarspor Başkanı Fahri Altıntaş ile birlikte maçı tribünden takip etti. Altıntaş ve yönetimine tebriklerini ileten Başkan Özlü, teknik heyeti ve futbolcuları da galibiyetten dolayı kutladı. Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta bu hafta Başiskele derbisi heyecanı da yaşandı. Yasin Özlü, iki Başiskele temsilcisi Yuvacıkspor ve Başiskele Doğantepespor futbol takımlarını karşı karşıya getiren maçı tribünden izledi. Dostça ve heyecanlı geçen mücadelede Yuvacıkspor, rakibi Başiskele Doğantepespor’u 3-2 mağlup etti. Yasin Özlü, maç sonrası kulüp başkanları başta olmak üzere teknik heyetlerini ve tüm futbolcuları mücadeleden dolayı tebrik ederek, ileriki maçlar için başarılar diledi.

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