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Başkan Sezer, öğrencilerle bir araya geldi

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Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gölcük’te Öğrenciysen Projesi" kapsamında Değirmendere Hacı Halit Erkut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Başkan Sezer, öğrencilerle bir araya geldi
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Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gölcük’te Öğrenciysen Projesi" kapsamında Değirmendere Hacı Halit Erkut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

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Lisenin toplantı salonunda düzenlenen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, lise öğrencileri ve öğretmenleri katıldı. Etkinlikte Başkan Sezer; tecrübelerini aktardığı öğrencilerden gelen soruları cevapladı.

Lise döneminin öğrencilerin kariyerlerinin şekillenmesine önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Başkan Sezer, "Gençlerimizle her zaman diyalog halinde olarak fikirlerine değer vermeye, ’Gençliğe Değer’ sloganı ile yapacağımız etkinlik ve çalışmalarla onlara yol göstermeye devam edeceğiz. Keyifli bir sohbet gerçekleştirdiğimiz öğrencilerimiz başta olmak üzere, okul müdürü Emine Köse ve öğretmenlerimize katılımları için çok teşekkür ederim" dedi.

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