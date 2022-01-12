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Başkan Söğüt: "2022’de spor projeleri hayata geçecek"

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Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk’ü ağırlayan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 2022’nin spora ve gençliğe yönelik projelerin hayata geçeceği yıl olacağını belirterek, "Projelerimiz hazır, startı veriyoruz" dedi.

Başkan Söğüt: "2022’de spor projeleri hayata geçecek"
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Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk’ü ağırlayan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 2022’nin spora ve gençliğe yönelik projelerin hayata geçeceği yıl olacağını belirterek, "Projelerimiz hazır, startı veriyoruz" dedi.

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Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk’ü ağırlayan Başkan Şener Söğüt, Körfez’de spor ve gençlere yönelik önemli adımlar attıklarını belirterek, "Körfez’de tesis altyapısını yükseltiyoruz. Kapalı spor salonu eksiğimiz vardı; 1.100 seyirci kapasiteli spor salonu için ilerleyen günlerde ihalemizi gerçekleştireceğiz. Burası aynı zamanda modern bir gençlik merkezi de olacak. 2022 yılında spora ve gençliğe yönelik projeler hayata geçecek. Projelerimiz hazır, startı veriyoruz. Çamlıtepe Spor Kompleksi’ni Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte hayata geçireceğiz. Bunun için meclisimizden karar da aldık. Ayrıca mahallelerimizde mahalli spor tesisleri de yapacağız. Hepsinin projesi hazır, en kısa sürede ihalelerini gerçekleştirerek çalışmalara başlayacağız. Toplamda 50 milyon TL’lik bir tesis yatırımı olacak" dedi.

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