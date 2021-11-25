Başkan Söğüt, özel çocukları ziyaret etti

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yeniyalı Mahallesi’nde bulunan ve özel çocukların eğitim gördüğü okulu ziyaret etti. Özel öğrencilerle sohbet eden Başkan Söğüt, öğretmenlere de çiçek takdim etti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yeniyalı Mahallesi’nde bulunan ve özel çocukların eğitim gördüğü okulu ziyaret etti. Körfez Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilen okuldaki ziyarete Başkan Söğüt ile birlikte eşi Hatice Söğüt, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna, İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysun Demir ve meclis üyeleri de eşlik etti.

Okul yöneticilerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Şener Söğüt, daha sonra eğitim gören öğrencileri ziyaret etti. Onlarla sohbet eden ve çiçek veren Başkan Söğüt, öğretmenlerin de 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı ve çiçek takdim etti.