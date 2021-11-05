Başkan Söğüt, Şirinyalı’yı gezdi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, halk meclisi gezileri kapsamında Şirinyalı Mahallesi’ni ziyaret ederek, çeşitli incelemelerde bulundu.

Başkan Söğüt, başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerle birlikte Şirinyalı Mahallesi’ni ziyaret etti. Şirinyalı Mahalle Muhtarı Seyit Ahmet Ünlü ile birlikte mahallenin her noktasını gezen Şener Söğüt, vatandaşların ve muhtarın ilettiği eksiklikleri yerinde inceledi. Mahallede bulunan parkları da inceleyen Başkan Şener Söğüt, ilgili müdürlere gerekli talimatları da verdi.

"Şirinyalı’da da çalışmalar başlayacak"

Körfez genelinde altyapı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Söğüt, "Bazı yollarımızda yağmur suyundan dolayı sıkıntı oluyor. İSU’nun programında var. Bizler de bunu yakından takip ediyoruz. Hedefimiz 2022’inin sonuna kadar altyapı çalışmalarını tamamlamak. Nisan ayı gibi Şirinyalı’da da çalışmalar başlayacak" dedi.

"20 yıllık sorunu çözdü"

Başkan Şener Söğüt, geçtiğimiz yıl itibari ile Şirinyalı Mahallesi’nde 20 yıllık doğalgaz sorununun da çözüldüğünü belirterek, "Bu hakikaten çok önemli bir hizmet oldu. Vatandaşlarımız da teşekkür ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte teknik ve bürokratik engelleri aştık. 20 yıl sonra Doğalgazı Şirinyalı’mız ile buluşturduk" ifadelerini kullandı.