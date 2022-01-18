Başkan Söğüt, Tapu Müdürlüğü’nü inceledi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Sarnıç Han İş ve Yaşam Merkezi’ne tahsisi yapılan Tapu Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Tapu Müdürü Bekir İlgin Salman’la bir araya gelen Başkan Şener Söğüt, öncesinde müdürlüğü gezerek çalışanlara kolaylıklar diledi. Yetkililerden bilgiler alan Şener Söğüt’e vatandaşlar da teşekkürlerini iletti. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Şener Söğüt, "Mevcut Kaymakamlık binamız içerisinde yoğunluk vardı. Burayı Tapu Müdürlüğümüze tahsis ederek hem orayı rahatlattık hem de vatandaşlarımızın daha rahat hizmete ulaşımını sağladık. Bu kentin insanı, her şeyin en güzeline layık" dedi. Tapu Müdürlüğü ile birlikte Sarnıç Han İş ve Yaşam Merkezi içerisinde İcra Müdürlüğü ve ilçe seçim kuruluna da yer tahsisi yapıldığını belirten Söğüt, "İç tefrişatı devam ediyor, en kısa sürede buralar da aktif hale gelecek" ifadelerini kullandı.

Tapu Müdürü Bekir İlgin Salman ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başkanımıza ilgi ve desteği için teşekkür ederim" diye konuştu.