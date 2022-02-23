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Başkan Söğüt, üstyapı çalışmalarını inceledi

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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, altyapı sonrası üstyapı çalışmalarının başladığı bölgelerde incelemelerde bulundu.

Başkan Söğüt, üstyapı çalışmalarını inceledi
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, altyapı sonrası üstyapı çalışmalarının başladığı bölgelerde incelemelerde bulundu.

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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, altyapı çalışmalarının tamamlanması sonrası üstyapı çalışmalarının başladığı bölgelerde incelemelerde bulundu. 400 milyon TL’lik bir yatırımla Körfez’in güçlü hale geleceğini belirten Başkan Şener Söğüt, "İSU ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz gerçekten yoğun bir çalışma içerisinde. Altyapı çalışmaları zor bir süreç. Bizler de bu süreci en iyi şekilde atlatmak için istişare halindeyiz. Altyapı sonrasında da hızlıca üstyapı çalışmasına başlanıyor. Asfalt sonrası kaldırım ve parkeler de düzenlenerek cadde ve sokaklarımızı daha güze görünüme kavuşturuyoruz" dedi.

Başkan Söğüt, yetkililerden de çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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