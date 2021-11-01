Başkan Söğüt, vatandaşlarla bir araya geldi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yeniyalı’da vatandaşlarla bir araya geldi.

Şener Söğüt, hafta sonu da mahallelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, vatandaşlarla bir araya geldi. Yeniyalı Mahallesi’nde gerçekleştirdiği ziyaretlerde de esnafı gezen, vatandaşlarla ayaküstü sohbet eden Başkan Şener Söğüt, "Göreve geldiğimizde halkımıza verdiğimiz sözler vardı. Bunları tek tek hayata geçirirken, mahallelerimizdeki diğer eksikleri de yerine getiriyoruz. Hedefimiz daha güzel bir Körfez. Bu noktada da gece gündüz ekiplerimiz ile birlikte çalışıyoruz. Biz hedefimize odaklanmış durumdayız. Buna inanıyoruz. Sizlerden gelen teşekkürler de bizim bu inancımızı daha da arttırıyor. Sporda, tarımda ve turizmde önemli adımlar atıyoruz. Sporda zaten ‘Spor kenti’ unvanımız vardı şimdi de tarım noktasında aynı adımları atıyoruz. Körfez bizim için bir bütün ve bu bütünlüğün tüm eksikliklerini gidermek de bizlerin en asli görevi. STK’larımızın da desteği ile şehrimize değer katmaya çalışıyoruz. Şimdi İlimtepe Millet Bahçesi’nin startını veriyoruz. İhalesi yapıldı. İhale sonuçlanır sonuçlanmaz hızlıca çalışmalar başlayacak ve Körfez’e yeni bir yaşam alanı daha katmış olacağız" dedi.