Başkan Söğüt: "YÖREX’te Körfez’imizi en iyi şekilde tanıttık"

Antalya’da düzenlenen ve Körfez Belediyesi’nin de stant açarak yöresel değerlerini tanıttığı fuarı ziyaret eden Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Körfez’imizi en iyi şekilde tanıttık" dedi.

Körfez Belediyesi’nin stant açarak ilçenin yöresel ve tarihi değerlerini tanıttığı Antalya 11. YÖREX Fuarı bugün sona erdi. Körfez standı ilgi görürken, ziyaret edenlere kiraz lokumu ikram edildi, ilçeyi tanıtan broşür ve dergiler verildi. Başkan Şener Söğüt de başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Antalya EXPO Center Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen ve Türkiye’nin her bölgesinden katılımın olduğu fuarı ziyaret etti.

Söğüt, Körfez’in turizm potansiyelini, tarihi ve kültürel değerlerini en iyi şekilde tanıtmak amacıyla YÖREX Fuarı’na katıldıklarını belirterek, "Türkiye’nin farklı noktalarından fuarı gezmek için gelen binlerce ziyaretçi var. Bizler de bu tür fuarlar ile Körfez’in kültürel ve yöresel değerlerini tüm Türkiye’ye tanıtmayı hedefliyoruz. Doğu Marmara Kalkınma Ajansımız ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile birlikte güzel bir çalışma oldu. Sadece biz değil Kocaeli’mizin diğer belediyeleri de burada. Fuar boyunca standımızda çok sayıda ziyaretçimizi ağırladık. Ben tüm ziyaretçilerimizi Körfez’in güzelliklerini yerinde görmeye davet ediyorum" dedi.

Başkan Şener Söğüt, standı ziyaret eden vatandaşlarla da sohbet ederek, Körfez’in güzelliklerini aktardı. Vatandaşlara kiraz lokumu da ikram eden Söğüt, Hereke halısının başına geçti ve ilmek attı. Başkan Söğüt daha sonra beraberindeki başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte fuar içerisinde bulunan diğer stantları da ziyaret etti.