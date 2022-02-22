Başkan Söğüt’e sürpriz doğum günü kutlaması

Yarımcalılar Derneği tarafından düzenlenen programa katılan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yarımcalılar Derneği tarafından düzenlenen programa AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile birlikte katıldı. Dernek Başkanı Atakan Yavuz ve İlçe Başkanı Ramazan Tuna’nın yaptığı konuşmaların ardından Başkan Şener Söğüt’e doğum günü pastası sürprizi yapıldı. Başkan Söğüt pastayı eşi Hatice Söğüt ile birlikte keserken, "Dernek üyelerimize ve tüm katılımcılara şahsıma yapılan doğum günü sürprizi dolayısıyla çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Körfez’de sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalıştıklarını söyleyen Şener Söğüt, "Gerçekten kurulduğu günden bu yana güzel çalışmalara imza atıyorsunuz. Bizler bu kent için çalışan, koşan her derneğimizin yanındayız. Bu tür derneklerin aktif olduğunu, güzel çalışmalar yaptığını gördüğümüzde bizler de mutlu oluyoruz" dedi.

"Hizmet anlayışımızın temelinde insan var"

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu da 20 yıldır genelde, 18 yıldır da yerelde vatandaşın yüzünü güldürecek hizmetlerin hayata geçmesi için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, "Bizim hizmet anlayışımızın temelinde insan var. Bu hep böyleydi. AK Parti’nin başarısının en önemli ayağı da bu zaten. Bizler siyasetçi olarak her bir vatandaşımızın memnuniyetini görmek, onlardan güzel dönüşleri almak mutlu ediyor. Cumhurbaşkanımız öncülüğünde bakanlıklarımız bir bir devasa projeleri hayata geçiriyor. Yerelde de sizlerin Başkanlarımıza aktardığı sorunları bizler de Ankara’da takip ediyoruz. Gerekli bakanlıklarımızla görüşüyor, sorunun çözümü için çaba harcıyoruz. Ankara’daki çalışmalar dışında sürekli vatandaşlarımızla bir araya da gelerek birebir dinliyoruz, sorunları değerlendirip diğer vekillerimiz ile birlikte girişimler sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.