Başkan Söğüt’ten gençlere “Asla pes etmeyin” çağrısı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle ‘Gençlik Buluşması’ etkinliğinde bir araya geldi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle ‘Gençlik Buluşması’ etkinliğinde bir araya geldi. İlk olarak Okul Müdürü Fetilay Kurt ve öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Şener Söğüt, daha sonra da kendisini bekleyen öğrencilerle buluştu. Okul konferans salonunda gerçekleştirilen buluşmada öğrenciler sordu, Başkan Şener Söğüt de cevapladı.

“Asla pes etmeyin”

Körfez’de gençlere yönelik hayata geçirilen ve önümüzdeki dönem yapımı planlanan projelerle ilgili olarak bilgiler aktaran Başkan Şener Söğüt, “Gençlerimiz bizler için önemli. Hem bugünün hem de yarının esas sahibi sizlersiniz. Dünyayı yerinden oynatacak güce sahipsiniz. Yeter ki kendinize güvenin. Hedefinizi belirleyin ve bu konuda okuyarak araştırarak kendinizi geliştirin. En önemlisi de asla pes etmeyin” tavsiyelerinde bulundu.

“Sizlerle daha genç hissediyorum"

Gençlerle bir arada olmaktan dolayı mutluluğunu dile getiren diyen Başkan Şener Söğüt, “Sizler bana kendimi genç hissettiriyorsunuz. Hepinize okullarınızda, yaptığınız işlerde ve hayattaki tüm mücadelenizde başarılar diliyorum” dedi. Başkan Şener Söğüt öğrencilerden gelen sorulara da tek tek cevap verdi. İlçeye dijital bir kütüphane kazandıracaklarını belirten Başkan Söğüt, “Bilgiye ve spora ulaşımı daha da kolay hale getireceğiz” dedi.