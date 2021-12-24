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Belsa Plaza’ya yeni kütüphane

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İzmit Belediyesi’nin Belsa Plaza’da hayata geçireceği kütüphane için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Belsa Plaza’ya yeni kütüphane

İzmit Belediyesi’nin Belsa Plaza’da hayata geçireceği kütüphane için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

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Yunus Emre Kültür Merkezi’nde hizmete açılan kütüphanenin ardından gençlere yeni bir kütüphane daha kazandıracak olan İzmit Belediyesi, Belsa Plaza’da çalışmalarını sürdürüyor. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yürütülen proje kapsamında kütüphane, kafeterya ve çok amaçlı salonun mimari ve elektrik tesisat çalışmaları devam ediyor. Kütüphane zemininin tesviyesini tamamlayan ekipler, elektrik aydınlatma bağlantılarına devam ediyor. Kütüphanenin içerisinde bulunan çok amaçlı salonun asma tavanının yapımına ve duvar boyama çalışmasına başlayan ekipler, yakın zamanda mobilya imalatlarını da tamamlayacak.

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